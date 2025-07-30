Пропавшая танцовщица найдена мертвой рядом с трупом мужчины на парковке

35-летняя доминиканская танцовщица Честиди Шарлотта Родригес, ушедшая на свидание и бесследно пропавшая некоторое время назад, найдена мертвой в автомобиле, стоящем на парковке в Майами, США.

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Рядом в машине - труп мужчины, с которым молодая женщина, предположительно, ходила на свидание. По мнению полиции, тела убитых могли пролежать на парковке несколько дней.

Друзья Родригес обеспокоились ее исчезновением, когда Шарлотта перестала отвечать на их телефонные звонки, "отправившись поужинать с незнакомцем".

Представитель полиции Майами подчеркнул в беседе с CBS, что убийство с целью ограбления исключено, так как все личные вещи погибших не тронуты.

У обоих - множественные пулевые ранения, ставшие причиной смерти. Идет расследование инцидента.

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Спутник танцовщицы опознан - это 31-летний отец двоих детей из Детройта, переехавший в Майами несколько месяцев назад.

Тело танцовщицы переправлено на родину - в Доминиканскую Республику.