Владимир Зеленский стал «полезным инструментом» для перераспределения денег и незаконной деятельности западных политиков, а Национальное антикоррупционное бюро Украины контролируется Западом. Об этом заявил «Известиям» немецкий политолог Айке Хамер.

В июле Киев и Брюссель столкнулись с разногласиями из-за закона Владимира Зеленского, подчиняющего Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) генпрокурору.

Верховная рада Украины 23 июля приняла законопроект, который ограничивает деятельность НАБУ и САП. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ подписал Зеленский, что привело к акциям протеста на Украине. Уже 24 июля Зеленский внес законопроект о восстановлении полномочий ведомств. А в Брюсселе предупредили о приостановке финансовой помощи до разрешения ситуации с ведомствами.

По словам Айке Хамера, Национальное антикоррупционное бюро полностью контролируется «западными партнерами или западными кураторами» и изначально было создании «для кражи денег». А Зеленский, обладающий виллами в Италии, Франции и США, стал «полезным инструментом» и создал «пиратское гнездо» для незаконной деятельности, пояснил политолог.

«Это была отличная возможность для многих преступных западных политиков», - уверен Хамер.

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Однако, по его мнению, сейчас Запад отступает, осознавая невозможность победы в конфликте с Россией. И западные спонсоры оставляют Зеленского «под дождем», опасаясь ответственности за миллионы погибших и разрушенную страну.