Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспринимает военных рабами армии и государства. Об эом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, передает «Страна.ua».

Он добавил, что военные ВСУ настолько выгорели, что воспринимают гибель как облегчение. По его словам, их способность выполнять задачи из-за этого очень низкая. Нардеп пришел к выводу, что такое отношение к военнослужащим является следствием «дебильной, рабовладельческой, советской системы, преимущественно преобладающей в ВСУ».

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что демобилизация военнослужащих произойдет «только после победы», звучит как приговор для сотен тысяч человек. Он добавил, что страна превращается в полигон, а украинские города и солдаты становятся объектами для испытаний, упомянув запуск программы «Тест на Украине», согласно которой иностранные компании смогут испытывать свои вооружения на линии фронта.