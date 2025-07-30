Президент США Дональд Трамп дал команду «разобраться» с лидером Украины Владимиром Зеленским сразу же после скандала в Овальном кабинете. Планы Трампа раскрыл экс-депутат Верховной Рады участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

«Запросили материалы, которые годами собирали НАБУ и САП, но не пускали в дело, потому что администрация Джо Байдена не была заинтересована в раскрутке коррупционного кейса», — описал он.

Килинкаров подчеркнул, что решение о смене власти в Украине уже принято, несмотря на то, что Зеленский захотел исправить сложившуюся ситуацию.

«Разгром-коллапс-капитуляция»: Зеленского готовят к отставке

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что Запад в ближайшее время потребует от украинского лидера уйти в отставку. Евросоюз (ЕС) приостановил всю финансовую помощь Украине.