Таиланд запретил использовать дроны из-за конфликта с Камбоджей

Власти Таиланда объявили о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов в 14 провинциях, расположенных у границы с Камбоджей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Таиланда в социальной сети X.

«Таиланд запретил использование дронов в 14 провинциях с повышенным уровнем риска на фоне напряженности на границе с Камбоджей: Чантхабури, Трат, Бурирам, Сурин, Накхонратчасима, Прачинбури, Са Каео, Лопбури, Сисакет, Убонратчатхани, Накхонсаван, Чайнат, Пхетчабун и Пхичит», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что нарушение запрета грозит уголовной ответственностью — до одного года тюрьмы или штрафом в размере 1235 долларов.

Ранее министерство иностранных дел Таиланда выступило с заявлением, в котором обвинило армию Камбоджи в нарушении режима прекращения огня.

Таиланд и Камбоджа договорились об установлении режима прекращения огня на фоне обострения ситуации на границе. Соглашение вступило в силу 29 июля в 00:00 по местному времени (19:00 28 июля по московскому времени).