«Разгром-коллапс-капитуляция»: Зеленского готовят к отставке

Историк и политолог Сергей Станкевич считает, что западные лидеры готовят Владимира Зеленского к отставке, но тот пытается «всеми силами» задержаться у власти. Об этом эксперт рассказал «Комсомольской правде».

По мнению Станкевича, версия о решении западных стран заменить Зеленского кем-то другим «уже никаких сомнений не вызывает». Эксперт обратил внимание на серию разгромных публикаций о Зеленском в западных СМИ из-за подписанного им закона об антикоррупционных органах.

«Это - «приговор», что называется, не подлежащий обжалованию», - считает политолог.

По его мнению, конфликт с Россией может закончиться для Украины одним из сценариев: УНП («управляемое неполное поражение») или РКК («разгром-коллапс-капитуляция»). Станкевич заявил, что западные страны делают ставку на УНП, так как «неполное» поражение Украины их вполне устраивает.

«Уйдут какие-то территории – так они все равно ушли невозвратно, да и население там «неправильное». Зато на урезанной «остальной» Украине можно сделать знатный военный форпост для противодействия России на много десятилетий», - отметил эксперт.

Он предположил, что в рамках такого сценария Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС: «продать» отказ от приема Киева в альянс можно будет как большую уступку России. В то же время Станкевич отметил, что Зеленский остается проблемой для этого плана, так как он «даже заикнуться об этом публично не сможет», опасаясь, что его «вынесут из дворца».

«Вот Зеленский и пытается - лихорадочно хватаясь то за спинку, то за подлокотники - всеми силами оставаться у власти, воюя до последнего «разгрома-коллапса-капитуляции», - заявил политолог.

По его мнению, Зеленский должен сам подать в отставку - в обмен на выходной пакет и «гарантии спокойного дожития». Станкевич добавил, что во время недавней встречи главы офиса Зеленского Андрея Ермака с представителями западных стран обсуждался сценарий обмена «последнего реального актива» Зеленского - его отставки - на «достаточные бонусы».

В Киеве раскрыли требование Запада к Зеленскому

Ранее Зеленский подписал закон, подчиняющий антикоррупционные органы Украины генпрокурору страны. Это фактически лишает их независимости.

На Украине начались массовые акции против нового закона. СМИ сообщили, что в США и ЕС недовольны решением Зеленского. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пообещали провести с ним разговор о последних событиях «в контексте европейских амбиций Украины». А в парламенте Германии предупредили, что новый закон затрудняет процесс вступления Украины в Евросоюз.