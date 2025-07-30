Страны ЕС планируют закупать вооружение для Киева в кредит

Некоторые страны ЕС запросили кредиты для закупки вооружения для Киева, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Главные союзники Украины в Европе намерены запросить у Европейского Союза десятки миллиардов евро в виде кредитов для совместной закупки оружия для (Украины. — «Газета.Ru») ..., а также для укрепления собственной обороноспособности», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, Франция, вероятно, тоже запросит кредит, а Германия и Нидерланды и Швеция скорее всего откажутся. Бельгия может попросить от €7 до €11 млрд. Австрия и Италия неохотно берут кредиты, так как опасаются увеличения существующего долга.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал, что, приостановив помощь Украине, Евросоюз пытается вернуть себе полный контроль над Украиной.

Пока что речь идет о том, чтобы припугнуть украинского президента, считает Новиков.