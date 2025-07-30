Санду обвинила Россию в желании вмешаться в молдавские выборы

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Россия якобы готовится вмешаться в парламентские выборы в Молдавии. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.

Санду выступила с обвинением в адрес России
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По ее словам, якобы финансирование электоральной коррупции только за счет криптовалют составляет около 100 миллионов евро. Она добавила, что Россия использует политформирования в республике, чтобы повлиять на результаты выборов, а также «стоит за спинами» некоторых независимых кандидатов в депутаты. При этом она не предоставила никаких документов или иных доказательств возможного вмешательства.

Ранее МИД Молдавии предложил открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России перед парламентскими выборами. Они пройдут 28 сентября.

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До этого оппозиционный молдавский блок «Победа» выступил за создание Союзного государства Молдавии с Россией. Лидер объединения Илан Шор заявил, что блок ожидает давления на своих кандидатов на ближайших парламентских выборах, поскольку Центризбирком республики сегодня полностью зависим от решений Майи Санду.