Санду выступила с обвинением в адрес России

Россия якобы готовится вмешаться в парламентские выборы в Молдавии. Об этом заявила президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.

По ее словам, якобы финансирование электоральной коррупции только за счет криптовалют составляет около 100 миллионов евро. Она добавила, что Россия использует политформирования в республике, чтобы повлиять на результаты выборов, а также «стоит за спинами» некоторых независимых кандидатов в депутаты. При этом она не предоставила никаких документов или иных доказательств возможного вмешательства.

Ранее МИД Молдавии предложил открыть всего два избирательных участка для граждан республики в России перед парламентскими выборами. Они пройдут 28 сентября.

Санду созвала совет безопасности из-за угрозы вмешательства в выборы

До этого оппозиционный молдавский блок «Победа» выступил за создание Союзного государства Молдавии с Россией. Лидер объединения Илан Шор заявил, что блок ожидает давления на своих кандидатов на ближайших парламентских выборах, поскольку Центризбирком республики сегодня полностью зависим от решений Майи Санду.