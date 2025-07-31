Делегация Конгресса США отправится на Тайвань

Делегация Конгресса США намерена в августе посетить Тайвань. Ее возглавит председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Подобная поездка состоится, по данным издания, "в непростой период" и в условиях, когда Тайвань не сумел заключить торговую сделку с США и в отношении него могут быть введены очень высокие тарифы.

Представители Уикера отказались от комментариев, отмечается в публикации.

Как сообщалось ранее, глава администрации Тайваня Лай Циндэ планировал посетить США на следующей неделе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз. По информации западных СМИ, поездка была отменена или перенесена после того, как Тайвань не смог получить одобрение на визит в США, поскольку американская администрация опасается, что это может сорвать торговые переговоры с Китаем.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая стоимость американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.