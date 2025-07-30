Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на постоянные скандалы, остается у власти, проводя открытую русофобскую политику. В причинах ее поддержки правящими европейскими элитами, разбирались «Аргументы и факты».

Напомним, что ранее представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан заявил о том, что Урсула фон дер Ляйен должна ответить за свои действия во время пандемии, так как содействовала продлению контракта с Pfizer на поставку вакцин от коронавируса на сумму 1,8 млрд евро, несмотря на то, что не имела права вести переговоры с представителями фарминдустрии. А из-за ее слов о поставках СПГ из США журналист Чей Боуз назвал ее «дурой». При этом председатель Еврокомиссии продолжает оставаться у власти.

Урсула фон дер Ляйен часто скрывает свои эмоции за маской «правильного» поведения, что типично для европейской элиты, отметил врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

«Механическая, иногда чрезмерно формальная улыбка - маркер профессионального политика, который скрывает истинные чувства», – пояснил он.

Также эксперт обратил внимание на то, что фон дер Ляйен всегда выглядит так, будто контролирует каждую мышцу лица, а ее скрещенные в «замок» руки во время выступлений говорят о желании контролировать ситуацию.

«Для нее важно не дать сопернику ни малейшей тактической уступки. Это делает ее сильным переговорщиком, но и порождает критику за чрезмерную жесткость в подходах», - заявил Руслан Панкратов.

На Западе назвали фон дер Ляйен дурой после ее слов о газе

По его словам, несмотря на то, что в биографии фон дер Ляйен есть серьезные скандалы, в том числе коррупционные дела и расследование контрактов с Pfizer, она решает главную задачу – «по консолидации ЕС, особенно в период кризисного соперничества с Россией».

«Западная политическая культура прощает коррупционные скандалы, если политик проводит в целом «нужный» всей элите курс», – пояснил эксперт.

Также держаться у власти фон дер Ляйен, по его мнению, помогают поддержка со стороны партии ХДС/ХСС, устоявшиеся связи семьи, отсутствие реальных альтернатив и последовательная критика в отношении России.

«Фон дер Ляйен играет навязанную ей роль «карающей матери Европы», ее амбиции подпитаны запросом Запада на новую и, вполне возможно, уже далеко не холодную войну и «единого врага». Задача - держать ЕС в тонусе, превращая внутренние противоречия в агрессию против России. Скандалы - неизбежные сопутствующие затраты, полностью оправданные для западного истеблишмента», – пояснил научный сотрудник института стран СНГ.

При этом искусственное поддержание угрозы со стороны России позволяет фон дер Ляйен мобилизовать политический и экономический Запад, оправдывать бюджетные вложения в оборону, усиливать интеграционные процессы в ЕС и лично консолидировать собственную власть, заметил он.

«В современной Еврокомиссии она актуализирует конфронтацию, чтобы быть востребованным лидером так называемого «свободного мира»», – заключил эксперт.

Ранее Евросоюз представил свою стратегию «Готовность 2030» («Readiness 2030»), в которой изложены планы по предотвращению новых угроз, включая военные конфликты. План предусматривает, что европейские страны потратят 1,25 триллиона долларов на оборону в течение следующих пяти лет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что «Готовность 2030» предполагает перевооружение и «развитие потенциала для обеспечения надежного сдерживания». Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после этого заявил, что к 2030-му Европа хочет быть полностью готова к военной конфронтации с Россией.