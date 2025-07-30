Таиланд заявил об обстрелах со стороны Камбоджи после перемирия

Министерство иностранных дел Таиланда выступило с заявлением, в котором обвинило армию Камбоджи в нарушении режима прекращения огня. Текст опубликован на сайте ведомства.

Согласно данным, которые приводит МИД королевства, позиции таиландских военных подверглись обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов поздно вечером 29 июля, то есть менее чем через 24 часа после достижения соглашения о прекращении огня. Отмечается, что атака продолжалась до утра 30 июля.

«Это представляет собой вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня, вступившего в силу в полночь 28 июля. Подобный акт агрессии вновь свидетельствует о явном нарушении соглашения камбоджийскими силами и их недобросовестности», — говорится в заявлении.

Отношения двух королевств накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Бангкок обвинил Пномпень в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. В ночь на 24 июля между Таиландом и Камбоджой начались столкновения с применением тяжелой артиллерии и авиации.

Жертвами конфликта стали по меньшей мере 22 человека, еще 140 получили ранения. Договориться о перемирии двум странам удалось лишь спустя пять дней.