Президент Молдавии созвала Совбез

Президент Молдавии Майя Санду созвала Совет безопасности Молдавии темой которого станет борьба с предполагаемым иностранным вмешательством в грядущие выборы.

Сообщение об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

«Президент Майя Санду созывает в среду, 30 июля, заседание Высшего Совета Безопасности. На нем будут обсуждаться действия по борьбе с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс», — говорится в тексте заявления.

Осенью, 28 сентября, состоятся очередные выборы в парламент Молдавии. До участия в них уже отказались допустить оппозиционный блок «Победа», возглавляемый Иланом Шором.

Ранее стало известно, что Эстония даст 550 тысяч евро (более 51 миллиона рублей) Молдавии для «борьбы с влиянием Россиии». Как заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал, Таллин таким образом помогает Кишиневу «сохранить европейский путь развития».