Трамп пошел на серьезные уступки Китаю

Администрация президента США Дональда Трампа пошла на ряд серьезных уступок Китаю из-за желания избежать обострения отношений на фоне переговоров о торговой сделке и возможного саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post (WP).

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По ее данным, в соответствии с просьбой Пекина США не только отложили визит главы оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюна (также известен как Веллингтон Гу) в июне 2025 года, но и убедили главу тайваньской администрации Лай Циндэ отказаться от запланированных ранее на август остановок в США.

Как указали источники издания, лидер Тайваня планировал во время своей рабочей поездки в Латинскую Америку сделать остановки в Нью-Йорке и Далласе. Один из собеседников указал, что администрация Трампа попросила главу администрации острова не посещать крупные американские города.

"Они не сказали однозначного нет, но выдвинули столько ограничений [для остановок Лай Циндэ на территории США], что стало ясно: они не хотят этого", - приводит WP слова источника.

По сведениям одного из собеседников газеты, Пентагон недавно передал в Белый дом свое предложение о поставке военной помощи Тайваню, однако не получил ответа. Критики также выразили обеспокоенность шагами администрации Трампа по снятию ограничений на продажу полупроводников для ИИ в Китай, указывает издание.

Как отмечает WP, среди критикующих политику американского президента есть представители как Демократической, так и Республиканской партий, а также бывшие американские чиновники, в том числе из первой администрации Трампа. Они опасаются, что стремление Трампа заключить торговое соглашение с Китаем отодвигает на второй план усилия администрации по более решительной конкуренции с Пекином в экономической, технологической и военной сферах, пишет газета.

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Накануне Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон заявил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином до конца года.