Глава Пентагона Хегсет может уйти в отставку

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет рассматривает возможность участия в выборах на должность губернатора штата Теннесси в следующем году. В случае принятия положительного решения ему потребуется покинуть занимаемый пост главы Пентагона, сообщает NBC News.

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По информации источников телеканала, Хегсет в течение последних трех недель всерьез обсуждал возможность выдвижения своей кандидатуры и начала предвыборной кампании. Однако, в соответствии с правилами Пентагона, для участия в выборах на пост губернатора Хегсету потребуется уйти в отставку с должности министра обороны, что станет крупнейшей перестановкой в руководящем составе американского оборонного ведомства.

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг появившуюся информацию, заявив в комментарии телеканалу, что министр Хегсет по-прежнему всецело сосредоточен на службе под руководством президента Трампа и реализации принципа «Америка прежде всего» в деятельности министерства обороны.

«Лживый [телеканал] NBC так отчаянно добивается внимания, что в очередной раз торгует выдуманной историей. Возможны два варианта: либо источники [телеканала] выдуманы, либо их корреспондентов разыграли», — добавил Парнелл.

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Источники NBC News сообщают, что в случае, если Хегсет все же объявит о своем намерении баллотироваться на пост губернатора, президент Трамп может временно возложить его обязанности на министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла или заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби.

До этого The New York Times сообщало о том, что 15 марта Пит Хегсет посредством личного чата в мессенджере Signal передал секретную информацию, касающуюся военной операции Соединенных Штатов в Йемене.

Ранее Трамп поддержал главу Пентагона на фоне скандалов.