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В Германии подали более тысячи заявлений с обвинениями против Мерца

Более тысячи заявлений с обвинениями против канцлера Германии Фридриха Мерца подали в ФРГ с конца прошлой недели. Они касаются гуманитарной ситуации в сектора Газа и позиции Берлина по этому вопросу, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкий журнал Focus.

"С конца прошлой недели против канцлера Фридриха Мерца было подано более тысячи уголовных заявлений... Почти все обвинения касаются роли Германии в ближневосточном конфликте", - говорится в сообщении федеральной прокуратуры страны.

Отмечается, что иски против Мерца "практически идентичны" иску председателя партии "Левые" в городе Ашаффенбург Селины Пфистер. Ранее она подала уголовный иск против Мерца, обвинив его в причастности к преступлениям против человечности и военным преступлениям в Газе.

Захарова раскритиковала отказ США обсуждать конфликт Израиля и Палестины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию США, отказавшихся участвовать в конференции ООН по палестино-израильскому урегулированию, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Захаровой в Telegram-канале.

"А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощёчина ли это американским союзниками во Второй мировой войне - солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землёй, как это произошло с Холмом Славы во Львове?" - написала представитель МИД.

Дипломат также задалась вопросом, не считает ли госпожа Брюс производство патронов на американских фабриках, которые попадают в руки боевиков ВСУ, оскорблением памяти детей, чьи имена увековечены на Аллее Ангелов в Донецке.

На Украине заявили о подготовке Зеленского к сдаче Донбасса

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к переброске резервов ВСУ в Сумскую область и сдаче Донбасса, пишет РИА Новости со ссылкой на его публикацию в Telegram-канале.

“Сейчас начнется переброска резервов с Донбасса в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским”, — отметил он.

Он также отметил, что, по его мнению, глава киевского режима ведет эту подготовку с самого начала переговоров с Россией.

У побережья Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

У берегов Камчатки произошло землетрясение, объявлена угроза цунами. Сила толчков составила 8,5 баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на филиал ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

"Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 6. Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!" — говорится в публикации ФИЦ в Telegram-канале.

Как заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, землетрясение стало серьезным испытанием для жителей Камчатского края, в регионе произошли сильнейшие за десятилетие толчки.

В Крыму предложили США продать Аляску России

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил США продать России Аляску по рыночной цене, а на вырученные деньги немного сократить свой госдолг, пишет РИА Новости.

Таким образом Константинов прокомментировал предложение подполковника Джеффри Фрица, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии. Фриц предложил задуматься о покупке у России Командорских островов.

"Хватит с них и Аляски. Кстати, может быть, выкупить ее, раз уж они так легко перекраивают карту мира? А США немного сократят госдолг на вырученные деньги. Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками", - прокомментировал глава парламента.

Он также подчеркнул, что американцы не имеют никакого отношения к Командорским островам.