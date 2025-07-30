В Британии указали на деталь нового ультиматума Трампа

Сокращение сроков ультиматумов относительно урегулирования конфликта на Украине говорит о слабости позиции президента США Дональда Трампа. На деталь в риторике американского лидера указал британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

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«Редко в переговорах сокращают сроки ультиматумов. Это делается, чтобы оказать давление на оппонента. Но чаще всего это говорит лишь о слабости и переживаниях у тех, кто ультиматум и поставил», — сказал Меркурис.

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При этом никто не знает, что у Трампа в голове, отметил аналитик. По словам Меркуриса, президент США сам загнал себя в ловушку.

Ранее Трамп заявил, что не получил от российского лидера Владимира Путина никаких ответов относительно новых сроков ультиматума по урегулированию конфликта на Украине.