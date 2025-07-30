Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Владимиру Зеленскому в его стремлении к демократическим преобразованиям. По информации издания Le Figaro, французский лидер положительно оценил отказ главы киевского режима от ранее предложенных реформ, касающихся антикоррупционных ведомств страны.

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«Мы единодушно считаем, что Украина даже во время конфликта остается живой демократией и намерена продолжать движение по европейскому пути», – сказал глава государства.

Однако во Франции реакция на заявления Эммануэля Макрона оказалась неоднозначной. Некоторые комментаторы критиковали французского президента, называя его «трагикомическим» и указывая на расхождение между его словами и реальными действиями. По мнению критиков, проблемы коррупции и неэффективного управления во Франции остаются серьезными, а борьба с ними часто носит формальный характер.

Другие пользователи соцсетей и читатели СМИ высмеивали лидеров Украины и Франции, считая их недостойными доверия. Французы отмечали, что еще несколько лет назад подобные новости воспринимались бы с иронией, но сейчас они вызывают опасения и недовольство, выражающееся в призывах к отставкам.

Макрон и Мерц обсудят спорные решения Зеленского

Кроме того, некоторые наблюдатели обратили внимание на инициативу президента США Дональда Трампа, по которой на Украине проводится аудит, особенно после заявления Владимира Зеленского о пропаже нескольких миллионов долларов. В отличие от США, Европа, по их мнению, демонстрирует недостаточное внимание к расходованию средств своих налогоплательщиков.

Ранее сообщалось о резком снижении рейтинга одобрения деятельности Макрона и премьер-министра Франсуа Байру. Рейтинг главы государства на текущий момент составляет всего 19 %.