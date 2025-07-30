Французы высмеяли Макрона за поддержку реформ Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Владимиру Зеленскому в его стремлении к демократическим преобразованиям. По информации издания Le Figaro, французский лидер положительно оценил отказ главы киевского режима от ранее предложенных реформ, касающихся антикоррупционных ведомств страны.
«Мы единодушно считаем, что Украина даже во время конфликта остается живой демократией и намерена продолжать движение по европейскому пути», – сказал глава государства.
Однако во Франции реакция на заявления Эммануэля Макрона оказалась неоднозначной. Некоторые комментаторы критиковали французского президента, называя его «трагикомическим» и указывая на расхождение между его словами и реальными действиями. По мнению критиков, проблемы коррупции и неэффективного управления во Франции остаются серьезными, а борьба с ними часто носит формальный характер.
Другие пользователи соцсетей и читатели СМИ высмеивали лидеров Украины и Франции, считая их недостойными доверия. Французы отмечали, что еще несколько лет назад подобные новости воспринимались бы с иронией, но сейчас они вызывают опасения и недовольство, выражающееся в призывах к отставкам.
Макрон и Мерц обсудят спорные решения Зеленского
Кроме того, некоторые наблюдатели обратили внимание на инициативу президента США Дональда Трампа, по которой на Украине проводится аудит, особенно после заявления Владимира Зеленского о пропаже нескольких миллионов долларов. В отличие от США, Европа, по их мнению, демонстрирует недостаточное внимание к расходованию средств своих налогоплательщиков.
Ранее сообщалось о резком снижении рейтинга одобрения деятельности Макрона и премьер-министра Франсуа Байру. Рейтинг главы государства на текущий момент составляет всего 19 %.