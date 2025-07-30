В Киеве раскрыли требование Запада к Зеленскому

Запад в ближайшее время потребует от украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Что может сейчас произойти? Зеленскому будет предложено все-таки уйти в отставку. Ну, к этому все идет», — раскрыл последствия Соскин.

По его словам, положение Зеленского ухудшилось после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины установило прослушку в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Предположительно, на записи может присутствовать украинский лидер.

Администрацию Зеленского назвали на Западе главным врагом Украины

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал президент Украины Владимир Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.