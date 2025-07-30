Трамп заявил, что позволит приехавшим в США украинцам остаться
Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить прибывшим в страну гражданам Украины остаться в США до завершения боевых действий. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
"Да. Полагаю, мы это сделаем", - сказал он в ответ на вопрос, смогут ли украинцы оставаться в Соединенных Штатах до завершения кризиса на Украине.
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"К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними", - приводит его слова пресс-пул Белого дома.