Трамп заявил, что позволит приехавшим в США украинцам остаться

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен разрешить прибывшим в страну гражданам Украины остаться в США до завершения боевых действий. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Да. Полагаю, мы это сделаем", - сказал он в ответ на вопрос, смогут ли украинцы оставаться в Соединенных Штатах до завершения кризиса на Украине.

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