Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу Breitbart News, что председатель Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы он прибыл в КНР с визитом.

«Мы, вероятнее всего, отправимся в Китай в недалёком будущем, быть может, до конца этого года. А он приедет сюда», — сказал политик.

Трамп опроверг сообщения о поиске встречи с Си Цзиньпином

При этом он отметил, что даты возможных визитов ещё не были согласованы.

Ранее Трамп заявил, что не добивается встречи с Си Цзиньпином.