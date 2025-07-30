Трамп заявил, что Си Цзиньпин хочет его визита в Китай
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу Breitbart News, что председатель Китая Си Цзиньпин хочет, чтобы он прибыл в КНР с визитом.
«Мы, вероятнее всего, отправимся в Китай в недалёком будущем, быть может, до конца этого года. А он приедет сюда», — сказал политик.
Трамп опроверг сообщения о поиске встречи с Си Цзиньпином
При этом он отметил, что даты возможных визитов ещё не были согласованы.
Ранее Трамп заявил, что не добивается встречи с Си Цзиньпином.