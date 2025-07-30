Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен охарактеризовал последние заявления администрации Дональда Трампа как признаки растерянности и отчаяния. В своем выступлении на YouTube эксперт отметил отсутствие четкой стратегии у американского руководства в украинском вопросе.

По мнению Хеннингсена, постоянные ультиматумы и "красные линии" со стороны Вашингтона лишь подрывают доверие к США, не меняя реального положения дел. Аналитик убежден, что такая позиция выгодна лишь тем кругам, которые заинтересованы в затягивании конфликта и увеличении продаж оружия.

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Эксперт подчеркнул, что Россия продолжит последовательно отстаивать свои национальные интересы, и ни США, ни их союзники не смогут этому помешать. Текущая ситуация, по его оценке, демонстрирует неспособность Запада повлиять на развитие событий.

Ранее сообщалось, что доклад СВР доказывает отсутствие демократии на Украине.