Румыния объяснила слова премьера о вводе войск на Украину

В соцсетях появился фейковый видеоролик, в котором премьер-министр Румынии Илие Боложан якобы говорит о вводе войск его страны на Украину. Об этом сообщили в МВД Румынии. Ведомство призвало не доверять ложной информации.

«Предупреждаем о распространении фальшивых видеоклипов, созданных при помощи искусственного интеллекта, из которых вытекает, что Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну на Украине в сентябре», — сообщается на странице МВД страны в соцсети.

Граждан попросили не распространять фейки и проверять информацию.

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Ранее Боложан заявил, что Румыния не будет направлять своих военнослужащих для участия в конфликте на Украине. В то же время премьер отметил, что Бухарест поддерживает увеличение расходов на оборону, особенно для государств, находящихся на восточном фланге НАТО.