Госдеп увеличил награду за информацию о лидере йеменского филиала «Аль-Каида»*

Госдепартамент США увеличил награду за информацию о лидере филиала международной террористической организации «Аль-Каида»* в Йемене Сааде бен Атефе аль-Авлаки. Об этом сообщает Прайм.

Согласно информации Госдепа, награда выросла до 10 миллионов долларов. При этом, ранее за сведения об аль-Авлаки предлагали 6 миллионов.

«Программа госдепартамента США "Вознаграждение за справедливость" увеличила сумму вознаграждения за информацию, которая приведет к установлению личности или местонахождения лидера "Аль-Каиды* на Аравийском полуострове" Саада бен Атефа аль-Авлаки. Новая сумма вознаграждения составляет до 10 миллионов долларов», — сообщили в Госдепартаменте.

«Аль-Каида* на Аравийском полуострове» — филиал террористической организации, который действует в Йемене с 2009 года. Члены группировки брали на себя ответственность за ряд террористических актов, включая нападение на французский сатирический журнал Charlie Hebdo в Париже 7 января 2015 года.

*запрещенная в России террористическая организация