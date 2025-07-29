Трамп пошутил, что после срока в США будет управлять Шотландией

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в беседе с журналистом New York Post пошутил о своем будущем после окончания президентского срока. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Репортер спросил американского лидера на брифинге, мог бы он в дальнейшем возглавить правительство Шотландии.

«Я мог бы это сделать. Возможно, я даже имею на это право», — в шутку ответил Трамп.

Напомним, что у американского президента 18 гольф-клубов, два их них находятся в Великобритании. В 2024 году заведения принесли ему более $350 млн.

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Ранее сообщалось, что в ходе пятидневного частного визита в Шотландию Трамп успел сыграть несколько партий в гольф, принять премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сократить с 50 до 10 дней срок, который он ультимативно отвел России на урегулирование на Украине.