И. о. главы NASA высказался об отношениях с Россией

США даже в трудные времена не разрывают партнёрские отношения с Россией в космосе, заявил исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

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Даффи отметил, что США рассматривают космос как сферу «международного партнёрства».

«Она уникальна тем, что у нас могут быть разногласия по поводу конфликта, и они есть... Но вы можете видеть, что мы находим точки соприкосновения и партнёрства», — цитирует его ТАСС.

29 июля гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов во главе делегации госкорпорации прибыл в Хьюстон для встречи с Даффи.