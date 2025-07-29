США сожгут закупленные USAID* контрацептивы на 9,7 миллиона долларов

Аксинья Кравченко

Власти США намерены сжечь закупленные на 9,7 миллиона долларов контрацептивы, а не доставить их женщинам за рубежом после сворачивания программ иностранной помощи, которые осуществляло американское Агентство по международному развитию (USAID). Об этом сообщает CNN.

США сожгут закупленные USAID* контрацептивы на 9,7 миллиона долларов
© Global Look Press

По данным телеканала, предварительное решение об уничтожении контрацептивов уже подтверждено представителем Госдепа. Стоимость их сжигания составит около 167 тысяч долларов. В первую очередь будут уничтожены внутриматочные спирали (ВМС) и инъекционные препараты. При этом пока неизвестно, когда именно их сожгут, поскольку это придется делать дважды из-за рисков утечки побочных продуктов в окружающую среду.

«Контрацептивы размещены на складе в Геле в Бельгии. Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что ведет дипломатические переговоры с посольством США, чтобы найти альтернативные решения для поставок», — говорится в тексте.

Отмечается, что некоторые из контрацептивов имеют бренд USAID, но на большей их части его нет. Самый ранний срок годности среди продуктов — апрель 2027 года.

«Разочаровывает то, что Госдеп подписал соглашение о расходовании денег на фактическое уничтожение оплаченных товаров, которые спасут жизни и ждут своего развертывания. Продовольствие и средства планирования семьи остро необходимы в странах, затронутых конфликтами, таких как Судан и Демократическая Республика Конго, где свирепствует голод. Кроме того администрация Трампа в буквальном смысле сжигает деньги налогоплательщиков», — приводятся в тексте слова сенатора США Джин Шахин.

*деятельность прекращена и запрещена в РФ