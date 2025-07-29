США сожгут закупленные USAID* контрацептивы на 9,7 миллиона долларов

Власти США намерены сжечь закупленные на 9,7 миллиона долларов контрацептивы, а не доставить их женщинам за рубежом после сворачивания программ иностранной помощи, которые осуществляло американское Агентство по международному развитию (USAID). Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, предварительное решение об уничтожении контрацептивов уже подтверждено представителем Госдепа. Стоимость их сжигания составит около 167 тысяч долларов. В первую очередь будут уничтожены внутриматочные спирали (ВМС) и инъекционные препараты. При этом пока неизвестно, когда именно их сожгут, поскольку это придется делать дважды из-за рисков утечки побочных продуктов в окружающую среду.

«Контрацептивы размещены на складе в Геле в Бельгии. Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что ведет дипломатические переговоры с посольством США, чтобы найти альтернативные решения для поставок», — говорится в тексте.

Отмечается, что некоторые из контрацептивов имеют бренд USAID, но на большей их части его нет. Самый ранний срок годности среди продуктов — апрель 2027 года.

«Разочаровывает то, что Госдеп подписал соглашение о расходовании денег на фактическое уничтожение оплаченных товаров, которые спасут жизни и ждут своего развертывания. Продовольствие и средства планирования семьи остро необходимы в странах, затронутых конфликтами, таких как Судан и Демократическая Республика Конго, где свирепствует голод. Кроме того администрация Трампа в буквальном смысле сжигает деньги налогоплательщиков», — приводятся в тексте слова сенатора США Джин Шахин.

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