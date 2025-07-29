Трамп ответил на вопрос об исходе украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался давать прогнозы по исходу украинского конфликта, заявив об отсутствии однозначных перспектив урегулирования. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты New York Post попросили его рассказать, как и когда завершится противостояние на Украине.

«Это еще предстоит выяснить. Поживем — увидим», — ответил Трамп.

Ранее президент США сообщил, что срок ультиматума истекает через 10 дней. В том случае, если Москва и Киев не подпишут соглашение о прекращении огня, Вашингтон введет пошлины, добавил американский лидер.

Трамп обновил условия ультиматума

Трамп уточнил, что «проделал отличную работу в пяти войнах», но осознает, что ничего не получит за свои действия.