Трамп раскрыл, как первая леди относится к Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая леди Мелания Трамп относится к лидеру России Владимиру Путину с симпатией. Его слова приводит РИА Новости.

В мае Трамп сообщал, что Путин во время телефонного разговора похвалил первую леди и сказал, что она «пользуется большим уважением». Президент США отметил, что Мелания «всем нравится больше», но он не против этого.