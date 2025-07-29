Президент Армении предложил «открыть ворота» с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что необходимо «открыть ворота» Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией. Об этом пишет РИА Новости.

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Накануне спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Сирии Томас Баррак объявил, что Вашингтон готов управлять так называемым «Зангезурским транспортным коридором» у границы Ирана.

«Сюник станет воротами Армении для дальнейшего развития. Если нам удастся открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров [дороги], значит, будьте уверены, что будущее даст нам очень большие возможности», — предположил Хачатурян.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сообщил, что Вашингтон планирует использовать Зангезурский коридор для создания сухопутной блокады Москвы и Тегерана.

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По его оценке, этот проект не только является частью плана США по замене Украины Кавказом как новым фронтом давления на Россию и Иран, но и реализуется при поддержке Североатлантического альянса и ряда пантюркистских движений.