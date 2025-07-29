Трамп заявил, что едва ли примет участие в ноябрьском саммите G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли будет участвовать в саммите G20 в ЮАР.

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«У них очень плохая политика, очень-очень плохая политика — такая, при которой убивают людей. Убивают много людей. Так что, скорее всего, я не поеду», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, он отправит на саммит вместо себя кого-то из представителей американской администрации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит G20 в Южной Африке.