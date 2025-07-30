На Украине предложили ввести одно основание для отсрочки от призыва

Правительство на Украине предложило давать отсрочку от мобилизации мужчинам от 18 до 24 лет, которые отслужили год по контракту с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила судебно-юридическая газета.

«Как отмечает правительство, необходимость установить новое основание связана с тем, что после увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку до достижения ими 25-летнего возраста», — сказано в публикации.

Отмечается, что введение нового основания для отсрочки от призыва предоставит военнообязанным время для отдыха и реабилитации. Кабинет министров одобрил внесение законопроекта 30 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет. Уточняется, что граждане в возрасте старше 60 лет смогут служить на должностях рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава.