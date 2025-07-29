Президент США Дональд Трамп объявил о начале отсчета десятидневного периода, который он дал России на урегулирование конфликта на Украине. Его слова приводит РБК.

Трамп отметил, что отсчет десятидневного ультиматума РФ «начинается сегодня».

«Потом мы введем пошлины. Это очевидно повлияет на Россию, но президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы война продолжалась. Но мы введем пошлины», — сказал он.

При этом президент США добавил, что не уверен, подействуют ли они на Россию. Также, по его словам, его «не волнует» реакция сырьевых рынков на введение пошлин.

Ранее Трамп заявлял, что «очень недоволен» Россией и обещал ввести 100% пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. В понедельник, 28 июля, он сократил этот срок до 10-12 дней.