В ФРГ зоозащитники ворвались в зоопарк из-за убийства 12 павианов

Зоозащитники ворвались в Нюрнбергский зоопарк, протестуя против убийства 12 павианов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое СМИ.

Отмечается, что акции протеста начались перед зоопарком еще утром 29 июля, в нем участвовали около 20 активистов. При этом учреждение во вторник без указания причин было закрыто для посетителей. В связи с этим зоозащитники стали опасаться, что зоопарк закрыли, чтобы скрыть от общественности убийство животных.

После 15:00 по местному времени (16:00 по московскому времени) к учреждению прибыла другая группа активистов, которая ворвалась на его территорию, перебравшись через стену. Семь человек практически сразу задержали правоохранители, сейчас они находятся под следствием по обвинению в незаконном проникновении. Еще часть активистов приковала себя цепями к вольеру с бабуинами.

При этом к моменту прибытия зоозащитников сотрудники зоопарка уже убили 12 павианов. Они объяснили это тем, что в вольере, рассчитанном на 25 животных, проживали 40. Из-за переполненности павианы начали вести себя агрессивно и наносить друг другу увечья. Попытки передать лишних животных другим учреждениям не увенчались успехом.