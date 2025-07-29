Вооруженные люди взяли штурмом офис телеканала в Киншасе

Группа вооружённых людей штурмом взяла офис телеканала Antenne A в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе.

© MONUSCO/Myriam Asmani

Об этом пишет Actualite.

«Около 40 военнослужащих прибыли в офис Antenne A и без каких-либо объяснений увезли режиссёра Леонара Муэмери», — говорится в материале.

Отмечается, что вооружённые люди блокируют доступ к офису и не позволяют сотрудникам покинуть его.

Ранее боевики убили в посёлке Команда Демократической Республики Конго более 40 человек, 20 из которых застрелили внутри церкви.