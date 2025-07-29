Британия поставила Израилю ультиматум

Великобритания признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и проводить военную операцию в анклаве. Об этом заявила канцелярия премьер-министра королевства Кира Стармера, передает ТАСС.

Там отметили, что Лондон «полон решимости защищать жизнеспособность урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств».

«И поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генассамблеей ООН, если только Тель-Авив не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира», — говорится в тексте.

В частности, речь идет о возобновлении ООН поставок гуманитарной помощи жителям анклава для прекращения голода, согласии прекратить огонь и отказе от каких-либо аннексий на Западном берегу реки Иордан.