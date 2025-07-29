Глава МИД Норвегии обвинил Запад в двойных стандартах из-за России

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде обвинил страны Запада в двойных стандартах из-за России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Time.

По словам министра, страны Запада критикуют Россию, но замалчивают действиях Израиля в секторе Газа. Как заявил Эйде, это демонстрирует отсутствие абсолютных правил у стран Запада, которые «просто выбирают как в меню» те позиции, которые им выгодно в данный момент.

«Критика России <...> но при этом до недавнего времени молчание о Газе — это показывает остальному миру, что мы, в общем-то, рассматриваем их (международное право — прим. ред.) не как абсолютные правила, а скорее как меню, из которого можно выбирать свои аргументы», — заявил он.

Эйде также добавил, что страны Запада избирательно подходят к международному праву и не соблюдают последовательность в его применении. По его мнению, это может привести к потери доверия других стран.

Ранее в МИД России вызвали временного поверенного в делах Норвегии.