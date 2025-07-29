Отец расправился с сыновьями во время ссоры из-за наследства

В Турции 69-летний Эрол Кёсе застрелил своего 42-летнего сына Нихата Кёсе и тяжело ранил 34-летнего Месута Кёсе. Об этом пишет Habertürk.

По данным портала, инцидент произошел в четверг, 24 июля, около 20:00 в районе Сейхан. Подробности ссоры стали известны только сегодня, 29 июля.

Между отцом и сыновьями произошла ссора на фоне скандала по поводу наследства. Сначала мужчины вступили в словесную перепалку, затем схватились за палки. Третий сын выступал на стороне отца.

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Через некоторое время отец семейства схватил ружье и выстрелил в противников, они получили тяжелые ранения.

Соседи доставили пострадавших в больницу, однако врачи не смогли спасти Нихата, а Месут был прооперирован и находится в реанимации.

Полиция задержала стрелявшего, ведет поиск третьего сына, который скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что в Амурской области россиянка выбросила на свалку 6 млн рублей, которые получила по наследству от отца.