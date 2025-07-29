В США описали сделку Трампа и ЕС фразой «Европа встала на колени»
Европейский союз (ЕС) преклонил колени перед политикой «Америка прежде всего», заключив торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Себастьян Горка в интервью Newsmax.
Советник американского лидера назвал недавний договор историческим событием. «Трудно поверить, что весь Европейский союз преклонился перед «Америкой прежде всего» и сказал:
"Ладно, мы больше не будем безбилетниками. Мы не будем эксплуатировать мировую торговую систему. Ты нас поймал, президент Трамп, и мы собираемся сдаться под 15-процентный тариф"», — сказал он.