В США описали сделку Трампа и ЕС фразой «Европа встала на колени»

Европейский союз (ЕС) преклонил колени перед политикой «Америка прежде всего», заключив торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Себастьян Горка в интервью Newsmax.

Советник американского лидера назвал недавний договор историческим событием. «Трудно поверить, что весь Европейский союз преклонился перед «Америкой прежде всего» и сказал: