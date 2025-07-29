Румыния прокомментировала информацию о вступлении в военные действия на Украине

МВД Румынии опровергло информацию о том, что страна собирается вступить в военные действия на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом в МВД прокомментировали видео, на котором премьер-министр Румынии Илие Боложан якобы заявляет о вступлении страны в боевые действия на Украине. Как рассказали в румынском МВД, эти клипы являются фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

«Эти клипы фальшивые и являются составной частью акции по преднамеренному манипулированию общественным мнением. Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в войну», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, румынское МВД призвало граждан страны доверять только официальным источникам информации.