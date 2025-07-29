Трамп заявил, что остановил пять войн

Президент США Дональд Трамп похвастался, что остановил пять вооруженных конфликтов в мире. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей. — «Газета.Ru»). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», — заявил глава Белого дома в ходе церемонии открытия нового гольф-поля в принадлежащем ему клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии.

Кроме того, Трамп поблагодарил премьер-министра Великобритании Кира Стармера за то, что тот в понедельник провел с ним встречу.

Американский лидер признался, что с нетерпением ждет возможности сыграть сегодня.

«Мы сыграем быстро, а затем я вернусь в Вашингтон — тушить пожары по всему миру», — добавил президент США.

28 июля Трамп объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Трампа сообщил, что в Москве приняли к сведению его слова. По словам представителя Кремля, Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ в ходе этого урегулирования.