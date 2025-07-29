Скончался Алон Абутбул, актер из сериала «Твин Пикс» и фильма «Рэмбо 3»

Илья Родин

Голливудский актер израильского происхождения Алон Абутбул, широко известный благодаря ролям в культовых проектах, таких как «Твин Пикс» и «Рэмбо 3», ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Актер из сериала «Твин Пикс» найден мертвым на пляже
© Global Look Press

По данным газеты, тело артиста нашли на одном из северных пляжей Израиля. Прибывшие на место медики не смогли его спасти. Предполагается, что Абутбул потерял сознание и упал сразу после выхода из воды.

Дата и место похорон пока не называется.

Алон Мони Абутбул родился 28 мая 1965 года в в городе Кирьят-Ата, Израиль, в еврейской семье с египетскими и алжирскими корнями. Окончил художественную школу Тельма Йеллин в Гиватаиме в 1983 году. После окончания школы начал свою актёрскую карьеру в израильском кино.

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Зрители запомнили его по роли физика Леонида Павела в блокбастере Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возвращение легенды», а также по участию в третьей части франшизы «Рэмбо».

Абутбул также снимался в таких проектах, как «Один из нас», «Звезда зари», «Смертельно опасные», «Твин Пикс», «Морская полиция», «Закон и порядок», «Мюнхен», «Падение Лондона», «Менталист», «Касл», «Грань» и «Родина». Последняя его работа вышла на экраны в 2025 году.

В 2000 году был признан «Актёром десятилетия» на Хайфском международном кинофестивале. Кроме того, за роль в израильском фильме «Трагедии Нины» (Nina’s Tragedies) он получил премию «Офир» как лучший актёр второго плана.