Актер из сериала «Твин Пикс» найден мертвым на пляже

Голливудский актер израильского происхождения Алон Абутбул, широко известный благодаря ролям в культовых проектах, таких как «Твин Пикс» и «Рэмбо 3», ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, тело артиста нашли на одном из северных пляжей Израиля. Прибывшие на место медики не смогли его спасти. Предполагается, что Абутбул потерял сознание и упал сразу после выхода из воды.

Дата и место похорон пока не называется.

Алон Мони Абутбул родился 28 мая 1965 года в в городе Кирьят-Ата, Израиль, в еврейской семье с египетскими и алжирскими корнями. Окончил художественную школу Тельма Йеллин в Гиватаиме в 1983 году. После окончания школы начал свою актёрскую карьеру в израильском кино.

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Зрители запомнили его по роли физика Леонида Павела в блокбастере Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возвращение легенды», а также по участию в третьей части франшизы «Рэмбо».

Абутбул также снимался в таких проектах, как «Один из нас», «Звезда зари», «Смертельно опасные», «Твин Пикс», «Морская полиция», «Закон и порядок», «Мюнхен», «Падение Лондона», «Менталист», «Касл», «Грань» и «Родина». Последняя его работа вышла на экраны в 2025 году.

В 2000 году был признан «Актёром десятилетия» на Хайфском международном кинофестивале. Кроме того, за роль в израильском фильме «Трагедии Нины» (Nina’s Tragedies) он получил премию «Офир» как лучший актёр второго плана.