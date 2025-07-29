«Кто вы?»: читатель по губам выяснил, о чем говорили Трамп и Стармер на гольф-поле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Страмер встретились на принадлежащем американскому лидеру поле для гольфа Trump’s Turnberry в Шотландии и провели небольшую беседу. На встрече также присутствовала супруга Стармера Виктория. Читатель по губам Джереми Фримен рассказал, о чем говорили политики.

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По его словам, когда Стармеры поднимались по ступеням, президент США поприветствовал их шуткой: «Как дела? Кто вы?! Рад вас видеть». Пожимая руку премьер-министру, он добавил: «Рад тебя видеть, рад тебя видеть, мой друг».

В разговоре глава Белого дома на ключевые особенности своего гольф-поля и выразил свою гордость за этот объект, передает издание Mirror.

В свою очередь, журналисты The Independent заметили, что руки американского лидера были покрыты консилером во время его визита в Шотландию. Макияж на руках главы Белого дома заметили во время встреч с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Киром Стармером. Причем представители и Трампа и сам политик никак не прокомментировали это.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что по итогам обследования Дональда Трампа врачи обнаружили у него хроническую венозную недостаточность. Она добавила, что в последние недели Трамп испытывал «отечность» в нижних частях ног, а на недавних фотографиях у него были заметны «небольшие синяки» на тыльной стороне ладони.