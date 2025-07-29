Зеленский признал депортацией выселение украинцев из Польши в 1944—1951 годах
Владимир Зеленский подписал закон, признающий на официальном уровне незаконными решения о выдворении украинцев из Польши в 1944—1951 годах.
Информация следует из карточки законопроекта, опубликованного на портале Верховной рады.
Отмечается, что за указанный период в СССР отправили 480 тыс. человек.
В соответствии с новым законопроектом Киев обязуется предоставить компенсации и соцгарантии депортированным и их потомкам.
Ранее, по словам президента Польши Анджея Дуды, Зеленский признался, что в школе ему не рассказывали о Волынской резне.
В МИД России, комментируя данное заявление, отметили, что Зеленский либо солгал, либо просто «безграмотная бестолочь».
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал запредельной ложью слова Зеленского о том, что он якобы не знал о Волынской резне.