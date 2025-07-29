Пока вы не уснули: приостановка финпомощи Украине и сбитый беспилотник в Минске

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЕС приостановил финансовую помощь Украине

Представители Евросоюза сообщили Украине, что помощь в рамках программ экстренного кредитования (€17,2 млрд до конца года за счет замороженных активов РФ и €12,5 млрд по Ukraine Facility) приостановлена до урегулирования ситуации с независимостью Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет газета «Экономическая правда».

Издание ссылается на источники в правительстве, парламенте и дипломатических кругах Украины. Украинский парламент намерен рассмотреть законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП 31 июля. В ближайшие дни новых траншей не планировалось, поэтому возобновление помощи, если Рада примет закон, не окажет немедленного влияния.

Читать новость полностью

В СВР назвали ключевое условие «перезагрузки» отношений Киева с Западом

Замена Владимира Зеленского на посту президента Украины стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с Западом. Об этом рассказали в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве уточнили, что недавно в одном из «курортных альпийских местечек» представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского минобороны Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного.

Читать новость полностью

Предотвращен теракт против высокопоставленного военного в Ростове-на-Дону

Российские спецслужбы предотвратили в Ростове-на-Дону теракт, который планировал совершить гражданин одной из стран Центральной Азии в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, злоумышленник 1982 года рождения, находясь за границей, был завербован украинскими спецслужбами с помощью своего знакомого, который является сторонником террористических организаций.

Читать новость полностью

В Кремле высказались по поводу заявления Трампа о сроках украинского урегулирования

В Кремле осведомлены о решении американского лидера Дональда Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее, — уточнил политик.

Читать новость полностью

Путин пошутил на тему оплаты улыбкой

Президента России Владимира Путина на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом заинтересовала функция оплаты улыбкой, о которой рассказал его собеседник.

По словам Грефа, по причине санкций в России возникли проблемы с прежними бесконтактными способами оплаты, и Сбербанк нашел выход. Теперь можно "оплачивать лицом" - это просто, быстро и безопасно, пояснил Греф.

Читать новость полностью

На сбитом над Минском боевом дроне заметили украинские надписи

На боевом беспилотном летательном аппарате (БПЛА), сбитом в ночь на 29 июля над Минском, были надписи на украинском языке. Видео с дроном после падения опубликовал Следственный комитет (СК) Белоруссии в Telegram.

На опубликованных белорусскими правоохранителями кадрах можно заметить надписи «Не чiпати, рухома частина», «Обережно гвинт, рухома частина», «Закрiпити» (с укр. «Не трогать, подвижная часть», «Осторожно винт, движущаяся часть», «Закрепить» — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, на некоторых деталях беспилотника указано, что они произведены в Германии.

Читать новость полностью

В российском жилом доме прогремел взрыв

© Telegram-канал «Волгоград🎖Красноармейский»

В Волгограде в жилом доме прогремел взрыв. Его жертвой стал 14-летний подросток, пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, взрыв прогремел в доме на улице Морской. Причиной, предварительно, стала детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. На месте происшествия работают следователи, обстоятельства выясняются.

Читать новость полностью

Названа причина вызова в МИД временного поверенного Норвегии

Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных судов. Об этом пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства на официальном сайте.

Дипломаты уточнили, что нота протеста была вручена в связи с введенными в июле 2025 года норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд».

Читать новость полностью

В России увидели один признак приближения окончания СВО

Закон о службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) мужчин старше 60 лет говорит о том, что людей на Украине уже нет, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо всегда находиться в бронежилете, суставы уже не те в этом возрасте. Конечно, не у всех они изношены. Я знаю мужчин за 60 лет, так они еще фору тридцатилетним дадут. Но все равно. Бронежилет, амуниция — это нагрузка на суставы. Тяжело уже [в таком возрасте] выполнять свои служебные обязанности в прямых боестолкновениях. Тяжеловато им будет», — заявил Колесник.

Читать новость полностью

Банки стали лишать россиян доступа к деньгам

Банки стали блокировать счета россиян на месяцы из-за операций, которые кажутся подозрительными. Причем опасения кредитных организаций могут вызвать даже покупки в магазине или переводы денег друзьям, выяснила газета «Известия».

Клиенты банков жалуются, что разморозка временами сильно затягивается: до 30 дней, а то и больше. Нередко блокировались основные счета граждан — например, в одном случае клиент не мог вывести свою пенсию. Пока это разовые истории, и массовых блокировок не происходит. В ряде случаев контроль над средствами возвращали после жалоб.

Читать новость полностью