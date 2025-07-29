Военблогер высказался о русских, пытающихся притворяться европейцами

Военный блогер Кирилл Федоров решил высказаться о русских, которые сейчас находятся в западных странах и пытаются стать своими для латышей и украинцев, открестившись от России. Свое мнение он озвучил в эфире радио Sputnik.

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По его словам, "даже самые отъявленные латыши" намного честнее, чем русские. Федоров отметил, что как бы русские не пытались отгораживаться от своей страны и говорить на другом языке, они все равно будут "людьми второго сорта" для латышей.

"Как у Тютчева: как вы не гнитесь господа, вам не снискать признание Европы, для них вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы", — заявил Федоров.

Он утверждает, что подобное происходит и на Украине. Так, для украинцев, которые думают и говорят только на государственном языке, никогда люди с Донецка, Сум, Харькова и Николаева никогда не будут "своими".