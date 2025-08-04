Миллионы без наследства: как живет младшая дочь Стива Джобса

Американский изобретатель и один из основателей корпорации Apple Стив Джобс был кумиром целого поколения. И хотя бизнесмен ушел из жизни почти 15 лет назад, его идеи все еще находят отражение в новых продуктах компании. Многие считают, что Apple никогда бы не превратилась в культовый бренд без харизмы и интуиции изобретателя.

Несмотря на увлеченность Стива Джобса работой, в которую он порой уходил с головой, изобретатель редко оставался без спутницы жизни. После череды романов он сыграл свадьбу с Лорен Пауэлл, ставшей его единственной женой. В браке у Джобса родилось трое детей, сын Рид и две дочери — Эрин и Ева. Также у предпринимателя была дочь Лиза, от Крис-Энн Бреннан.

И если старшие дети основателя Apple предпочитают вести закрытый образ жизни, то младшая Ева стала настоящей звездой соцсетей. Сейчас на ее страницу подписано более 400 тысяч поклонников. Еще во время учебы в Стэнфордском университете девушка решила строить модельную карьеру. Ева Джобс уже не раз выходила на подиум, в том числе представляла коллекции французских брендов Coperni и Louis Vuitton.

С личной жизнью у 27-летней красотки тоже все хорошо. Совсем недавно Ева вышла замуж за британского наездника и олимпийского чемпиона Гарри Чарльза. Как сообщают СМИ, бюджет церемонии превысил шесть миллионов долларов, причем свадьбу молодожены оплатили самостоятельно.

Ранее Лорен Пауэлл заявляла, что все семейное состояние пойдет на благотворительность, а не будет унаследовано детьми.

Как выглядит младшая дочь легендарного бизнесмена — в галерее "Рамблера".