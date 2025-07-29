Угрозы Евросоюза приостановить помощь Киеву оценили
Евросоюз не откажется от помощи Украине, несмотря на угрозы, но добьется возвращения системы контроля. Об этом заявил News.ru политолог Юрий Светов.
Ранее стало известно, что представители Евросоюза предупредили Украину о приостановке финансовой помощи в рамках программ экстренного кредитования до разрешения ситуации с независимостью Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
По мнению политолога Юрия Светова, несмотря на эту угрозу, Запад не собирается отказываться от помощи Украине.
«Но вопрос заключается в том, что если раньше эту помощь осуществляли американцы и европейцы, то теперь по настоянию [президента США Дональда]Трампа обеспечение Украины переводится на Европейский союз. Они должны содержать Украину, давать деньги, помогать ей», - пояснил эксперт.
При этом европейское общество хочет четко знать, на что тратятся их средства, и Владимира Зеленского заставят вернуть прежнюю систему контроля, уверен Светов.
Верховная рада Украины 23 июля приняла законопроект, который ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ подписал Зеленский, что привело к акциям протеста на Украине. Уже 24 июля Зеленский внес законопроект о восстановлении полномочий ведомств.