Украинский блогер сообщил о планах Зеленского уволить главу ОП Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вопрос об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом заявил проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

В своем сообщении Шарий утверждает, что Ермак осведомлен о ситуации и направляет доверенных лиц к президенту для защиты своей позиции. По словам блогера, приближенные приводят аргументы о нецелесообразности кадровых изменений в текущих условиях.

29 июля РИА Новости писало, что представители США и Великобритании с участием Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки министерства обороны республики Кирилла Буданова и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного обсудили возможность замены Владимира Зеленского.

26 июля японское издание Shūkan Gendai сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп, возможно, отправит в отставку Зеленского к началу сентября. По мнению издания, такой сценарий возможен, поскольку в сентябре высока вероятность встречи президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа.