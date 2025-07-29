Военный эксперт Юрий Кнутов назвал решение Владимира Зеленского о наборе в ВСУ контрактников старше 60 лет «шагом отчаяния». Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее Зеленский подписал закон, позволяющий украинцам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту. Закон предполагает, что во время военного положения контрактником может стать человек 60 лет и старше - с письменного согласия командира воинской части.

Контрактники такого возраста смогут занимать «небоевые» должности - как в составе рядовых, сержантов или старшин, так и среди младших или старших офицеров. Контракт будет рассчитан на один год с возможностью продления.

На Западе раскрыли судьбу Зеленского

Кнутов отметил, что людей, которые в 60+ лет имеют хорошие физические данные и «более-менее крепкое здоровье», немного. По мнению эксперта, украинских контрактников в возрасте могут отправить охранять подразделения обеспечения в тылу или назначить водителями.

«На мой взгляд, это шаг отчаяния, который говорит о том, что у Киева серьезные проблемы с нехваткой личного состава на передовой», - подчеркнул Кнутов.

Ранее украинский командир, находящийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в последние восемь месяцев. Он назвал нехватку личного состава ВСУ «катастрофической».