Евросоюз убивает своих граждан, подписывая соглашение о закупке американских энергоносителей на 647 млрд евро. Как сообщает aif.ru, об этом заявил французский политик Флориан Филиппо.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговой сделки с ЕС. Она подразумевает покупку энергоносителей и «огромного количества» военной техники Евросоюзом у США, а также инвестиции на 600 млрд долларов в экономику Штатов. Взамен Вашингтон согласился установить 15-процентные тарифы на импорт товаров из ЕС.

«Чтобы сохранить тарифы на уровне 15%, необходимо будет увеличить закупки американских энергоносителей более чем в 3 раза. <…> ЕС – это наша слабость, он нас убивает! Давайте выберемся из этого, давайте уничтожим это!» — заявил Филиппо.

Он добавил, что сейчас Европа платит США за энергоносители значительно меньше — около 70 млрд евро в год. Таким образом, в текущих условиях ЕС потратил бы за три года всего 210 млрд евро.